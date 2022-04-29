Anne babaya zekat verilir mi? Evlat fakir anne ve babaya zekat verebilir mi? Diyanet'e göre kimlere zekat verilir, kimlere verilmez? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşırken zekat ile ilgili araştırmalar da hız kazandı ve hesaplama yapmak isteyen vatandaşlar özellikle anne ve babaya verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
ANNE VE BABAYA ZEKAT VERİLİR Mİ?
Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire verilmez. Fakir olmak şartıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa verilir.15 Tem 2015
ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?
Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223).