ais.osym.gov.tr: 👉e-YÖKDİL 2022 BAŞVURU EKRANI! e-YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Sınav ücreti ve tarihi 2022!

2022 ÖSYM sınav takvimi, çeşitli sınavlara girecekler tarafından sorgulanıyor. e - Yökdil ne zamn yapılacak? takvim.com.tr ekibi olarak ÖSYM sınav takvimini ve bu yıl gerçekleşecek tüm sınav tarihlerini derledik! e- YÖKDİL başvuru tarihi ve kılavuzu araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün daha önce yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki yıl e-YÖKDİL'i elektronik sınav merkezlerimizde uygulamaya başlayacağız.' demişti. 2022 ÖSYM sınav takvimi ile başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, e-YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı mı? e- Yökdil ne zaman? İşte merak edilenler!
e YÖKDİL NE ZAMAN?
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022) 14 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacak.
e YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e YÖKDİL başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.
E YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
e YÖKDİL başvuru ücreti 360,00 TL olarak kılavuzda yer aldı.
Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.
Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.