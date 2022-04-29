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    • Haberler
    • 29.04.2022 08:07
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    • 29.04.2022 08:07
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    Bozulan oruç kefareti para ile ödenir mi? 61 gün kefaret orucu var mı? 61 gün kefaret orucu hangi durumlarda, ne zaman tutulur?

    Müslüman vatandaşlar 61 gün kefaret orucu var mı? 61 gün kefaret orucu hangi durumlarda, ne zaman tutulur sorularının yanıtlarını gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken dini konulara dair bilgiler daha bir merakla takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oruç kefareti ile ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor ve 61 gün kefaret orucunun ne zaman tutulduğunu öğrenmek isteyenler bozulan orucun kefaretinin para ile ödenip ödenmeyeceğini de öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    61 gün kefaret orucu var mı?

    61 gün kefaret orucu var mı? 61 gün kefaret orucu hangi durumlarda, ne zaman tutulur? Bozulan oruç kefareti para ile ödenir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet açıklamasına göre kefaret orucuna dair bilgiler Ramazan ayında en çok araştırılan konular arasında yer aldı ve İslam dünyası için merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    61 GÜN KEFARET ORUCU VAR MI?

    Oruç kefareti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Bir orucun bozulduğu gün için tutulur. Yani Ramazan orucunu bozan kişinin 61 gün oruç tutmasıgerekmektedir. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu kefaretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

    DİYANET KEFARET ORUCU HAKKINDA BİLGİLER

    Yolculuk, hastalık, özür, bayram günlerine denk gelme, Ramazana rastlamak sebepleriyle tutulan oruç bozulursa 60 günlük yeniden oruç tutmaya oruç kefareti denmektedir.

    Bayram günlerinde bozulmazsa yine de yeniden başlayarak oruç tutmak gerekir. Oruç hayz ve nifas sebebiyle bozulursa yeniden başlanmaz yani oruç kefareti olan 60 günlük oruç tutulmaz. Bu durumda temizlenme sonrasında geriye kalan günlerde oruç tutmaya devam edilir.

        Bu durumdan da anlayacağımız gibi oruç kefareti iki ay yani gün olarak 60 gün oruç tutmayı ifade etmektedir. Bu oruç kefaretini tutmaya gücü olmayan kişiler ise bir gün boyunca 60 fakiri ya da 60 gün boyunca bir fakiri doyurarak oruç kefaretini gerçekleştirir.

        Oruç kefaretinin hesaplanması Diyanette oruç fidyesinin hesaplanması olarak geçmektedir.

        Bu hesaplama yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yüzden de oruç fidyesinin tutarını İslamiyet fıtır sadakası kadar belirlemiştir. Oruç fidyesi Ramazan ayının başında, içinde ya da sonunda verilebilmektedir.

        Bu oruç fidyeleri bir fakire toplu olarak da verilebilir. Ayrı ayrı fakirlere dağıtılabilir. Oruç kefaret bedelini yani oruç fidyesini ödemeye gücü olmayan kişiler ise sadece Allah'tan bağışlamayı isteyebilir.

        Yaşlı kişiler, iyileşme umudu olmayan hastalar gelecekteki zamanda sağlıklarına kavuşup oruç tutmaya elverişli hale gelirlerse oruç kefaretini ödemiş olsalar bile Hanefi mezhebine göre yine de oruçlarını kaza etmekle sorumludurlar.

        Hasta ve oruç tutamadıkları zamanlarda verdikleri oruç kefaret bedelleri ve oruç fidyeleri ise hükmünü kaybederek bağış, sadaka veya nafile olarak kabul görmektedir.

        Oruç fidyesi hesaplamalara göre elinde olmayan sebeplerden dolayı tutulmayan oruç günü sayısının ödeyeceği miktarla çarpılması sonucu bulunmaktadır.

        Fitre denilen miktar ise bağlantılı olarak her daim 1 birim ödenmektedir. 2020 yılı için ödenecek fidye miktarı 27 TL olarak belirlenmiştir. Bu 27 TL o yıl için herkese eşit olarak kabul görülür. Burada bahsedilen oruç kefareti hesaplaması yani oruç fidyesi hesaplaması da tutulmayan oruç günü sayısının 27 rakamıyla çarpılmasıyla hesaplanır.

        Eğer 30 gün boyunca oruç gerçekleşmediyse hesaplamayı 30 X 27 oluşturmaktadır. Bu işlem sonucunda ortaya 810 TL lik ödenmesi gereken oruç kefareti bedeli çıkmaktadır.
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