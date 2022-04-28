Yaz ayına bomba gibi girin! Kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor?

👉Su Orucu Diyeti 1 Haftada Kaç Kilo Verdiriyor?

Su diyeti ile kaybedilecek olan haftalık kilo, 7 ile 8 arasındadır. Özellikle kadınların yaptıkları bu diyetin en fazla 1 hafta yapılması tavsiye edilmiştir. Diyetin 1 haftadan fazla ara verilmeden uygulanması, diyetin hedeflerinin kişilere zarar vermesine yol açabilir. Bu nedenle de bu diyeti uygularken dikkat edilmesi gerekli, kişilerin kendilerini iyi hissetmedikleri zamanlarda diyeti yapmaktan vazgeçmeleri tavsiye edilmiştir.

👉1 Günlük Su Orucu Kaç Kilo Verdirir?