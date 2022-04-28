🤲Tahiyyat duası Türkçe - Arapça okunuşu nasıl? Ettehiyyatü (Tahiyyat) anlamı nedir? Tahiyyat suresi Diyanet dinle!

Tahiyyat duası Ettehiyatü duası olarak da bilinmektedir. Özellikle namaz sırasında da okunması gereken sureler içerisinde yer alan bu dua Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğun olarak araştırılıyor. Peki Tahiyyat duası Türkçe - Arapça okunuşu nasıl? Ettehiyyatü (Tahiyyat) anlamı nedir?
Namazda okunacak dualar arasında yer alan Tahiyyat duasının Türkçe - Arapça okunuşu şöyle:
TAHİYYAT DUASI OKUNUŞU ARAPÇA
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.
TAHİYYAT DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI
Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.