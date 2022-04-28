SON DAKİKA: WHATSAP MI ÇÖKTÜ? 28 Nisan Whatsapp WP çöktü mü, neden? Whatsapp ne zaman düzelecek? TWİTTER YORUMLAR: Erişim sorunu...

WHATSAP NE ZAMAN DÜZELECEK?

WhatsApp'un başlığı olduğu Meta Şirketi'nden ise konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.

TWİTTER WHATSAP ÇÖKTÜ YORUMLARI

Twitter'da 5 binin üzerinde kullanıcı #Whatsapp hastagı altında etkileşimde bulundu.

WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.

2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.