🕝ŞANLIURFA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ || Şanlıurfa oruç sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet Şanlıurfa ilçeleri sahur ve iftar saatleri!

ŞANLIURFA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ || Ramazan coşkusu tüm Türkiye'yi sardı. İlk sahur için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar bir yandan bulundukları ilde sahur ve iftar için ezanın saat kaçta okunacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında Şanlıurfa ilk oruç sahur ve iftar saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Bu yıl Ramazan ayının ilk gününde oruç en erken Iğdır ve Hakkari'de açılacak. En son ise Çanakkale ve Edirne'de iftar ezanı okunacak. İşte Diyanet Şanlıurfa ilçeleri sahur ve iftar saatleri!
2022 İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Ramazan ayının ilk orucu için sahura 1 Nisan gecesini 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak ve 2 Nisan'da ilk oruç tutulacak.
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ŞANLIURFA İL SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Şanlıurfa ilinde ilk sahur saat 14:41'te, ilk iftar ise 18:55'te olacak.
ŞANLIURFA RAMAZAN İMSAKİYESİ
2022 RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü ise sona eriyor.
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Buna göre; 2022 yılının ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak.
İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazı farzı kılındıktan sonra kılınacak.