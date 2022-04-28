Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi? Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet'e göre hangi günler oruç tutulmaz?

Müslüman alemi Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günleri idrak edilirken oruç ibadeti de devam ediyor ve Ramazan Bayramı'nda da edip edemeyeceği merak konusu oldu. Oruç tutmanın günah olduğu günler Diyanet tarafından açıklandı ve buna bayramın da dahil olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi? Diyanet'e göre hangi günler oruç tutulmaz?
BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?
Ramazan bayramının 1. günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu bir iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ve bunun yakışıksız bir davranış olduğu aşikardır. Bu nedenle, bayramda oruç tutmak doğru değildir.
DİYANET'E GÖRE RAMAZAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, bayramda oruç tutulup tutulmaması gerektiğine dair detaylı açıklama şöyle:
"Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.