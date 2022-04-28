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    • Haberler
    • 28.04.2022 12:32
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    • 28.04.2022 17:11
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    Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi? Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet'e göre hangi günler oruç tutulmaz?

    Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi? Diyanet'e göre hangi günler oruç tutulmaz? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren İslam dünyası bayramda da oruç tutup tutmayacaklarını, günah olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı’nda kaza orucu tutmak caiz mi? Diyanet’e göre hangi günler oruç tutulmaz?

    Müslüman alemi Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günleri idrak edilirken oruç ibadeti de devam ediyor ve Ramazan Bayramı'nda da edip edemeyeceği merak konusu oldu. Oruç tutmanın günah olduğu günler Diyanet tarafından açıklandı ve buna bayramın da dahil olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi? Diyanet'e göre hangi günler oruç tutulmaz?

    BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

    Ramazan bayramının 1. günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu bir iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ve bunun yakışıksız bir davranış olduğu aşikardır. Bu nedenle, bayramda oruç tutmak doğru değildir.

    DİYANET'E GÖRE RAMAZAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?

    Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, bayramda oruç tutulup tutulmaması gerektiğine dair detaylı açıklama şöyle:
    "Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.

        Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49)."

        KAZA ORUCU NE ZAMAN VE NASIL TUTULUR?

        Tutulacak olan her kaza orucuna, "Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…" diye niyet edilmesi uygun olmaktadır. Ayrıca kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:

        1) Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Böyle bir durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile ( bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur) oruçlarını tutmalıdır.

        2) Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Böyle bir durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilmelidir. Ayrıca orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekmektedir.
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