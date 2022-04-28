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    • Haberler
    • 28.04.2022 19:10
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    • 28.04.2022 19:10
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    PA EGM BAŞLADI! pa.edu.tr'de bekçi alımı başvuru ekranı açıldı! 2022 bekçilik sınavı - İl kontenjanları! Çarşı ve mahalle bekçisi başvurusu..

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama geldi. Bekçi alımı için Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden, "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu" başlıklı duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama kapsamında, 81 ilde 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, PA 81 ilde 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir? Polis Akademisi bekçi alımı il kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    PA 3 BİN 250 bekçi alımı başvurusu başladı!

    Polis Akademisi Başkanlığı doğrultusundan açıklama geldi. Bekçi alımı amacıyla Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden, "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu" başlıklı duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama kapsamında, 81 ilde 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı uygulanacağı belirtildi. Peki, PA 81 ilde 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir? Polis Akademisi bekçi alımı il kontenjanları duyuruldu mı? İşte merak edilenler

    Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

    81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.

        İŞTE YAPILAN DUYURU:

        2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI BAŞVURU DUYURUSU

        81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

        Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

        Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

        Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

        ŞARTLAR AÇIKLANDI

        2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
        c) En az 167 cm boyunda olmak,
        d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
        e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
        f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
        k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
        m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
        n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
        p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
        r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
        s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
        t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        2022 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI İL ADI - PLANLAMA SAYISI

        Adana 75

        Konya 50

        Adıyaman 15

        Kütahya 15

        Afyonkarahisar 20

        Malatya 25

        Ağrı 15

        Manisa 30

        Amasya 15

        Kahramanmaraş 30

        Ankara 200

        Mardin 30

        Antalya 35

        Muğla 100

        Artvin 15

        Muş 15

        Aydın 35

        Nevşehir 20

        Balıkesir 35

        Niğde 15

        Bilecik 15

        Ordu 30

        Bingöl 15

        Rize 20

        Bitlis 15

        Sakarya 30

        Bolu 15

        Samsun 35

        Burdur 15

        Siirt 15

        Bursa 35

        Sinop 15

        Çanakkale 30

        Sivas 20

        Çankırı 15

        Tekirdağ 75

        Çorum 15

        Tokat 20

        Denizli 30

        Trabzon 35

        Diyarbakır 75

        Tunceli 15

        Edirne 20

        Şanlıurfa 35

        Elazığ 40

        Uşak 15

        Erzincan 15

        Van 75

        Erzurum 35

        Yozgat 15

        Eskişehir 35

        Zonguldak 15

        Gaziantep 75

        Aksaray 15

        Giresun 15

        Bayburt 15

        Gümüşhane15

        Karaman 15

        Hakkari 15

        Kırıkkale 15

        Hatay 75

        Batman 15

        Isparta 40

        Şırnak 15

        Mersin 75

        Bartın 15

        İstanbul 700

        Ardahan 15

        İzmir 200

        Iğdır 15

        Kars 15

        Yalova 20

        Kastamonu 20

        Karabük 15

        Kayseri 35

        Kilis 15

        Kırklareli 15

        Osmaniye 15

        Kırşehir 15

        Düzce 15

        Kocaeli 50

        3.250
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        Derece yaptılar ödülü kazandılar
        Haberler Haberler PA EGM BAŞLADI! pa.edu.tr'de bekçi alımı başvuru ekranı açıldı! 2022 bekçilik sınavı - İl kontenjanları! Çarşı ve mahalle bekçisi başvurusu..
            SON DAKİKA