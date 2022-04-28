Oruç ne zaman bitiyor? 🙏Ramazan ayı hangi tarihte bitiyor? Diyanet takvimi: 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar sonrasında kutlayacakları Ramazan Bayramı'nı da heyecanla karşılamayı bekliyor. İşte merak edilen o tarihler...
ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.
RAMAZAN AYI HANGİ TARİHTE BİTİYOR?
2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek. 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının son günlerine doğru idrak edilecek.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba