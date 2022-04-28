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    • Haberler
    • 28.04.2022 10:48
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    • 28.04.2022 11:06
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    OGM kura çekimi CANLI! 28 Nisan OGM kura çekimi 5 bin işçi alımı sonuçları/nihai liste! İŞKUR OGM kura sonuçları ogm.gov.tr!

    Orman genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı kura çekimi hakkında aramalar hız kazandı. Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı kura çekiminin 28 Nisan'da yapılması bekleniyordu. Başvuru yapan adaylar, işçi alımı sonuçları hakkında aramalara başladı. Peki, OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman? 5 bin geçiçi işçi kura sonuçları açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    28 Nisan OGM kura çekimi 5 bin işçi alımı sonuçları/nihai liste!

    Orman Genel Müdürlüğü personel alımı kura neticeleri ile ilgili aramalar büyük bir sürat kazandı. Geçtiğimiz zamanlarda sona eren OGM 5 bin personel alımı başvurularının sonrasında gözler İŞKUR kura çekimine çevrildi. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası neticesi ile belirlenecek. Peki, OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman? 5 bin geçiçi işçi kura sonuçları açıklandı mı?

    OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı kura çekiminin 28 Nisan'da yapılması bekleniyor. Henüz açıklama gelmedi...

    GENEL ŞARTLAR

    1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

        2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

        3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

        5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

        6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

        7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

        8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

        9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
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        Derece yaptılar ödülü kazandılar
        Haberler Haberler OGM kura çekimi CANLI! 28 Nisan OGM kura çekimi 5 bin işçi alımı sonuçları/nihai liste! İŞKUR OGM kura sonuçları ogm.gov.tr!
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