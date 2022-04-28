OGM kura çekimi CANLI! 28 Nisan OGM kura çekimi 5 bin işçi alımı sonuçları/nihai liste! İŞKUR OGM kura sonuçları ogm.gov.tr!

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı kura neticeleri ile ilgili aramalar büyük bir sürat kazandı. Geçtiğimiz zamanlarda sona eren OGM 5 bin personel alımı başvurularının sonrasında gözler İŞKUR kura çekimine çevrildi. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası neticesi ile belirlenecek. Peki, OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman? 5 bin geçiçi işçi kura sonuçları açıklandı mı?
OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı kura çekiminin 28 Nisan'da yapılması bekleniyor. Henüz açıklama gelmedi...
GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,