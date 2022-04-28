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    • Haberler
    • 28.04.2022 10:40
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    • 28.04.2022 17:19
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    Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı! Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Askerlik sevk tarihleri...

    Askerlik yerleri duyuruldu mı 2022? Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamaları yakından takip ediliyor ve askerlik yerleriyle alakalı son ilerlemeler merak hususu oluyordu. İşte gelen açıklama...

    takvim.com.tr
    Askerlik yerleri açıklandı mı 2022?

    Vatani görevini yapmak için sabırsızlanan binlerce genç sabah saatlerinden itibaren askerlik yerleri açıklandı mı 2022 sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala açıklama bekleyenler için müjdeli haber geldi ve yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askeraltına alınacağı Mayıs ayı askerlik sevk tarihleri belli oldu. Peki 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte konuyla ilgili son gelişmeler...

    ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak.

    Askerlik yeri öğrenmek için e-Devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

        2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Yapılan açıklamada askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm gruplar için sevk tarihleri:

        Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

        Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

        Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022

        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.
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