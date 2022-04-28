Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı! Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Askerlik sevk tarihleri...

Vatani görevini yapmak için sabırsızlanan binlerce genç sabah saatlerinden itibaren askerlik yerleri açıklandı mı 2022 sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala açıklama bekleyenler için müjdeli haber geldi ve yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askeraltına alınacağı Mayıs ayı askerlik sevk tarihleri belli oldu. Peki 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte konuyla ilgili son gelişmeler...
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak.
Askerlik yeri öğrenmek için e-Devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.