Temsilcimiz Anadolu Efes EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano ile mücadelesinde durumu 3-1'e getirerek inal Four'a yükseldi.Üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'a adını yazdıran Anadolu Efes Final Four'da Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki FİNAL FOUR 2022 NE ZAMAN, NEREDE? Euroleague Final Four hangi takımlar, eşleşmeleri nasıl oluyor? İşte bilet fiyatları ve Efes'in rakibi...