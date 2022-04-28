Hangi Yöntem Çay Lekesinin Çıkmasını Sağlar?

Çay lekelerinin çıkarılması için kullanılabilecek yöntemlerden biri, karbonatlı ve sirkeli su yöntemidir. Yaklaşık 5 litre ılık suya bir ölçek beyaz sirke ya da elma sirkesi dökülür. Daha sonra üzerine köpürmesini engellemek amacı ile birkaç damla limon damlatılır ve üzerine de bir çorba kaşığı kadar karbonat koyulur. Yapılan bu karışım iyice karıştırılır. Daha sonra çay lekesinin bulunduğu yere dökülür. Bu yöntem sayesinde çay lekeleri kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılabilir.

Beyaz Tişörtten Kurumuş Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Beyaz renkli tişörtten geçmiş bir zamanda dökülmüş ve temizlenmemiş olan çay lekelerinin çıkarılabilmesi için limon kolonyası kullanılması gereklidir. Beyaz tişörtte yer alan çay lekesinin olduğu bölgenin altına temiz bir bez yerleştirilir. Daha sonra, lekenin üzerine limon kolonyası dökülür. Limon kolonyası dökülen yer çitilenir. Çitilenen tişört makineye atılır. Makinede yıkanan tişörtten çay lekesi tamamen çıkmış olacaktır.