Çay Lekesini Ne Çıkarır?
Çay lekesinin çıkarılması için sirke ya da karbonat kullanılabilir. Sirke, çay lekelerinin kolay ve hızlı bir şekilde çıkmasını sağlar. Karbonat ise genellikle kurumuş ya da halı gibi kalın kumaşların üzerine dökülen çayların lekelerini kolaylıkla çıkaran maddeler arasında yer alır. Çay lekelerinin kolaylıkla çıkabilmesi için sirke ya da karbonat gibi bilinen doğal leke çıkarıcılar kullanılabilir.
Hangi Yöntem Çay Lekesinin Çıkmasını Sağlar?
Çay lekelerinin çıkarılması için kullanılabilecek yöntemlerden biri, karbonatlı ve sirkeli su yöntemidir. Yaklaşık 5 litre ılık suya bir ölçek beyaz sirke ya da elma sirkesi dökülür. Daha sonra üzerine köpürmesini engellemek amacı ile birkaç damla limon damlatılır ve üzerine de bir çorba kaşığı kadar karbonat koyulur. Yapılan bu karışım iyice karıştırılır. Daha sonra çay lekesinin bulunduğu yere dökülür. Bu yöntem sayesinde çay lekeleri kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılabilir.
Beyaz Tişörtten Kurumuş Çay Lekesi Nasıl Çıkar?
Beyaz renkli tişörtten geçmiş bir zamanda dökülmüş ve temizlenmemiş olan çay lekelerinin çıkarılabilmesi için limon kolonyası kullanılması gereklidir. Beyaz tişörtte yer alan çay lekesinin olduğu bölgenin altına temiz bir bez yerleştirilir. Daha sonra, lekenin üzerine limon kolonyası dökülür. Limon kolonyası dökülen yer çitilenir. Çitilenen tişört makineye atılır. Makinede yıkanan tişörtten çay lekesi tamamen çıkmış olacaktır.
Gömlekten Çay Lekesi Nasıl Çıkar?
Çay lekesinin gömlekten çıkarılabilmesi için beyaz sirkenin kullanılması gereklidir. Öncelikle bir miktar ılık suyun içine bir ölçek kadar beyaz sirke dökülür. Daha sonra, gömleğin çay lekesi olmuş olan bölgesinin üzerine bir havlu yardımı ile sürülerek tüm lekenin sirkeli su ile ıslanması sağlanır. Bu aşamada farklı bir bez kullanılarak çay lekesi ovalanır ve gömlek makineye atılır. Yıkama koşullarına uygun olarak yıkanmış olan gömlekten çay lekesi, makinede yıkandıktan sonra tamamen çıkacaktır.