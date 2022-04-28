Bekçilik başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor? Bekçi alımı kontenjanları 2022! 3.250 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde bekçi alımı kontenjanları 2022 araştırmasını yapıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü 3.250 bekçi alımı yapacağını duyurmuştu ve ne zaman başlayacağı, başvuru şartları hakkında bilgiler kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenler tarafından merak edilir oldu. Ülke genelinde alımlar yapılacak ve 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı duyurusu ve kılavuzu yayımlandı. Peki 3.250 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçilik başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor?
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022?
81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,