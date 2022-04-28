BAYRAMDA AÇIK GÖRÜŞ VAR MI 2022? Ramazan Bayram'ında açık görüş hangi günler? SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ

BAYRAMDA AÇIK GÖRÜŞ VAR MI 2022? Ramazan Bayram'ında açık görüş hangi günler? soruları mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bayramda yakını cezaevinde olanlar açık görüş olup olmayacağını araştırıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş ne zaman, hangi günler yapılacak bilgi verdi. İşte Bozdağ'ın konuya ilişkin son dakika açıklamaları...
BAYRAMDA AÇIK GÖRÜŞ VAR MI 2022?
SON DAKİKA HABERİ || Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak.
2022 RAMAZAN BAYRAMI'NDA AÇIK GÖRÜŞLER HANGİ GÜNLER YAPILACAK?
Açık görüşlerin 3-8 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.
Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Genelgeye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süredir yapılamayan açık görüşler, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek.
POZİTİF VE TEMASLI TUTUKLULAR DİKKAT!
Kovid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları ise saklı kalmak üzere ertelenecek.
Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleriyle temizlenecek.
Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak.
Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.
Genelgeye göre, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.