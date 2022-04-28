Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın içerisinde olduğumuz şu günlerde bayrama az bir süre kala milyonlarca kişi bayram hazırlıklarına başladı. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 4 Mayıs'ta sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini yayımladı. Peki Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Ramazan bayramı namazı farz mı vacip mi nafile mi? İşte tüm bu soruların yanıtları ve Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba tarihleri arasındadır.
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 05:54'te kılınacak. Ankara'da 05:41'de, İzmir'de de 06:07'te kılınacak.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?
Bayram namazı iki rekattır. Niyet edilirken "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" denilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat Kılınışı
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat Kılınışı
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.