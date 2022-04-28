Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruçlu olmanın fazileti ve önemi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman vatandaşlar bir ay boyunca Ramazan ayı orucunu tutarken bir yandan da Arefe gününde devam edip etmeyeceklerini, bu mübarek günde oruç tutmanın önemini merak ediyor. İşte tüm bilgiler...
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, SEVABI NEDİR?
Arefe günü oruç tutmak isteyenler, oruç tutabilir. Bu günde yapılması önerilen ibadetlerden biri oruç tutmaktır. Arefe gününde, bayrama hazırlık yapılır ve bu hazırlıklar en bereketli şekilde tamamlanmalıdır.
Oruç tutanlar, bu günün ibadetleri olarak bolca dua okuyabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yere sahiptir. Arefe gününde oruç tutanların geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarının bağışlanacağı buyrulmuştur. Arefe gününde oruç tutmayla ilgili bir hadis vardır. "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) Ramazan arefesinde ya da Kurban Bayramı arefesinde oruç tutabilirsiniz. Bu günlerde tutacağınız orucun sevabı da büyük olacaktır. Eğer arefe günü oruç tutarsanız; sahuru ve iftarı ezan saatlerine göre planyabilirsiniz.