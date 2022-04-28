2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın içerisinde olduğumuz şu günlerde bayrama az bir süre kala milyonlarca kişi bayram hazırlıklarına başladı. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 4 Mayıs'ta sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini yayımladı. Peki Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Ramazan bayramı namazı farz mı vacip mi nafile mi? İşte tüm bu soruların yanıtları ve Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba tarihleri arasındadır.
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43, Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35, Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11, Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26, Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30, Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53, Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12, Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45, Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32, Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16, Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48, Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45, Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55, Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22."