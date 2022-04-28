1,2,3,4 Mayıs bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? 📢Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? 📢Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? 📣Arefe günü ve bayramda 1,2,3,4 Mayıs ücretsiz olan köprüler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Ramazan Bayramı'nda geçiş ücreti alınmayacak köprü ve otoyollar belirlendi, bu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tüm bilgiler...
BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ 2022?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.
Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi ücretli olacak. Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.
Başkentray, Marmaray ve İZBAN 3 gün ücretsiz olacak. Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.