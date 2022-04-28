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    • Haberler
    • 28.04.2022 08:04
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    • 28.04.2022 08:04
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    🙌 Diyanet abdest almadan Kur'an okunur mu yoksa günah mı? 🙏Abdestsiz Kur'an dinlenir mi? Abdestsiz sure okunur mu?

    Ramazan ayı idrak edilirken bol bol  ibadetler yapılıyor ve abdestsiz Kur'an dinlenir mi? 🙌 Diyanet abdest almadan Kur'an okunur mu yoksa günah mı sorularının yanıtları merak konusu oluyor. Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş pek çok sorunun cevabını arıyor ve Diyanet'e göre neyin doğru olduğunu öğrenmek istiyor. İslamiyet'in şartlarından biri olan günde 5 vakit kılınması farz olan namaz ibadetinden önce abdest alınması gerekir mi, abdestsiz sure okunur mu?

    takvim.com.tr
    🙏Abdestsiz Kur’an dinlenir mi?

    Ramazan ayı idrak edilirken bol bol ibadetler yapılıyor ve abdestsiz Kur'an dinlenir mi? 🙌 Diyanet abdest almadan Kur'an okunur mu yoksa günah mı sorularının yanıtları merak konusu oluyor. Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş pek çok sorunun cevabını arıyor ve Diyanet'e göre neyin doğru olduğunu öğrenmek istiyor. İslamiyet'in şartlarından biri olan günde 5 vakit kılınması farz olan namaz ibadetinden önce abdest alınması gerekir mi, abdestsiz sure okunur mu?

    ABDESTSİZ KUR'AN DİNLENİR Mİ?

    Kuranı Kerim okunduğu esnada dinlemek farzdır. Kuranı kerim nerede okunursa okunsun hürmet ederek dinlemek sevaptır. Kuranı kerim okuyan birini abdestsiz olarak dinlemek te bir sakınca bulunmamaktadır.

    Kuranı kerim okunduğunda dinlemek için abdest almaya gerek olmayıp abdestli bir şekilde dinlemek ise sevap olarak daha faydalı olmaktadır. Kuranı kerimi dinlemenin okumaktan daha fazla sevap olduğu hakkında hadisler de bulunmaktadır. Kuranı kerimi abdestsiz dinlemek mümkündür.
    Kuranı kerimi öğrenmek veya öğretmek amacıyla içerisinde geçen ayetlerden örnek verilmek suretiyle veya öğretmek için kelimeleri telaffuz etmek suretiyle abdestsiz okumaya müsaade bulunmaktadır. Kuranı kerim bir şifa kaynağı olduğu için en güzel şekilde faydalanabilmek için abdest almak gerekmektedir.

        Kuranı kerimi abdestsiz ezberden okumak isteyen bir kişinin muhakkak gusül abdesti bulunması gerekmektedir. Gusül abdesti bulunan bir kişi normal abdesti bulunmadığı hallerde Kuranı kerimde geçen ayet veya sureleri ezberden okuyabilmektedir. Ezberden okumak hayat şartlarında daha kolaylık sağladığı için Kuranı kerimde geçen duaları da ezbere bilmek ve okumak kişinin faydalanması için daha kolaylık sağlamaktadır.

        ABDESTSİZ SURE OKUNUR MU?

        Kişinin abdesti yoksa yine aynı şekilde dualar okuyabilir, salavat-ı şerifler çekebilir. Ezbere bildiğiniz bir sureyi abdestiniz olmadan boş vaktinizi değerlendirirken okuyabilirsiniz. İçerisinde Allah (c.c)'un ayetlerini bulunduran Kuran-ı Kerim okunduğu zaman evin içerisi manevi anlamda huzurla dolmaktadır.

        ABDEST ALMADAN NAMAZ KILINIR MI?

        İslam'ın ikinci şartı olarak kabul eden namaz, en doğru şekilde ve huşu içerisinde kılınması oldukça önem taşır. Namaz ibadeti yerine getirilmeden önce ise abdest alınması şarttır.
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        Haberler Haberler 🙌 Diyanet abdest almadan Kur'an okunur mu yoksa günah mı? 🙏Abdestsiz Kur'an dinlenir mi? Abdestsiz sure okunur mu?
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