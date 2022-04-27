Yağ yakan yiyecekler hangileri? Yağ yakma etkisi olan yiyecekler nedir? İşte yağ yaktıran kür...

👉Yağ Yaktıran Kür Nasıl Yapılır?

Vücuttaki yağları yakmak için uygulanan diyet kürü için limon, yoğurt ve pul biber kullanılır. Bir kase yoğurdun içine bir tatlı kaşığı pul biber ve yarım limonun suyu eklenir. Güzelce karıştırıldıktan sonra yatmadan yaklaşık yarım saat önce tüketilir. Arzuya göre bu karışıma chia ya da keten tohumu da eklenebilir. Ancak eklenen bu tohumların en fazla bir yemek kaşığı olmasına da dikkat edilmelidir. Düzenli olarak iki hafta boyunca tüketildikten sonra yağ yakımını hızlandıracağı gibi vücuttaki direnç kilolarını da kırmaya yardımcı olur.