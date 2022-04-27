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    • Haberler
    • 27.04.2022 08:05
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    • 27.04.2022 08:05
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    Diyanet açıklaması geldi... 🙌Umre turları ne zaman başlayacak? 🙏Umre turları 2022 açıldı mı, yapılacak mı? Şevval umresi nedir, ne zaman?

    Şevval umresi nedir, ne zaman? 🙏Umre turları 2022 açıldı mı, yapılacak mı? 🙌Umre turları ne zaman başlayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman vatandaşlar pandemi nedeniyle iki yıldır umre turlarına katılamamanın üzüntüsünü yaşıyordu, Diyanet'ten gelen son dakika açıklamalar ise sevindirdi. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Şevval umresi nedir, ne zaman?

    Şevval umresi nedir, ne zaman? 🙏Umre turları 2022 açıldı mı, yapılacak mı? 🙌Umre turları ne zaman başlayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman vatandaşlar pandemi nedeniyle iki yıldır umre turlarına katılamamanın üzüntüsünü yaşıyordu, Diyanet'ten gelen son dakika açıklamalar ise sevindirdi. İşte ayrıntılar...

    UMRE TURLARI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız."

    ÖRNEK ŞEVVAL UMRESİ YOLCULUK PROGRAMI

    15 GÜN - 14 GECE UMRE PROGRAMI (10 Gece Mekke - 4 Gece Medine)

    1.GÜN: Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde uçuştan 3 saat önce buluşma. Bilet ve pasaport işlemlerinden sonra uçağa biniş ve Cidde'ye hareket. Takribi 3 saat sonra Cidde Havalimanına varış, pasaport kontrolünden sonra "Çiçek Tur" yer ekibi tarafından karşılama ve Mekke'ye yolculuk. Yapılan 1.30 saatlik bir yolculuktan sonra Mekke'ye varış ve otele yerleşme. 2 Saat dinlendikten sonra Umre vazifesinin yapılması için Din görevliniz eşliğinde Harem-i Şerif'e hareket. Umre vazifesinin yapılması yaklaşık 2 saat sürecektir. İhramdan çıktıktan sonra otele dönüş ve dinlenme. İbadet için serbest zaman.

        2.GÜN: İbadet için serbest zaman.
        3.GÜN: İbadet için serbest zaman.
        4.GÜN: İbadet için serbest zaman.
        5.GÜN: Sabah namazı sonrası Mekke ziyaretleri yapılacaktır. Saat 07.00 gibi Din görevlinizle otel lobisinde buluşulup yarım günlük Mekke ziyaretleri yapılacaktır. Ziyaretlerimiz yaklaşık 2 saat sürecektir. Hac güzergâhı olan, Sevr Dağı, Arafat Dağı, Müzdelife, Mina, Hira Dağı ziyaret edilecektir.
        6.GÜN: İbadetler için serbest zaman.
        7.GÜN: Sabah namazının ardından Harem mıntıkasında bulunan, Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğduğu ev, Cin Mescidi, Cennet-ul Mualla ziyaret edilir.
        8.GÜN: İbadet için serbest zaman.
        9.GÜN: İbadet için serbest zaman. Yatsı namazından sonra sohbet
        10.GÜN: Medine'ye hareket için hazırlık yapılır. Medine'ye hareket. Yaklaşık 6 saatlik bir yolculuktan sonra Medine'ye varış ve otele yerleşme ve istirahat.

        11.GÜN: Sabah Namazından sonra Ravza ziyaretinin yapılması için Mescid-i Nebeviye gidiş. Namazdan sonra ibadet için serbest zaman.
        12.GÜN: İbadet için serbest zaman.
        13.GÜN: Sabah namazı sonrası Medine ziyaretleri yapılacaktır. Saat 07.00 gibi Din görevlinizle otel lobisinde buluşulup yarım günlük Medine ziyaretleri yapılacaktır Uhud Dağı ve Şehitliği, Mescid-i Kıbleteyn, Yedi Mescitler, Kuba Mescidi, Cennet-ül Baki Mezarlığı ziyaret edilecek. Otelimize dönüş ve istirahat.
        14.GÜN: İbadet için serbest zaman.
        15.GÜN: İstanbul'a dönüş hazırlıklarının yapılması otelimizden ayrılış Medine Havalimanına transfer ve İstanbul'a hareket uçuş takribi 3 saat sürecektir.
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        Haberler Haberler Diyanet açıklaması geldi... 🙌Umre turları ne zaman başlayacak? 🙏Umre turları 2022 açıldı mı, yapılacak mı? Şevval umresi nedir, ne zaman?
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