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    • Haberler
    • 27.04.2022 08:08
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    • 27.04.2022 08:08
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    Ufka Yolculuk deneme sınav sonuçları belli oldu mu? Nisan Ufka Yolculuk sınav sonucu sorgulama ekranı! 1. ve 2. aşama sınav tarihi...

    Ufka Yolculuk deneme sınav sonuçları belli oldu mu? Nisan Ufka Yolculuk sınav sonucu sorgulama ekranı! 1. ve 2. aşama sınav tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Birbirinden güzel ödülleri yakalamak için bilgi birikimlerini sergilemek amacıyla Ufka Yolculuk deneme sınavına katılanlar şimdi diğer sınavların tarihlerini ve sonuçlarını merak ediyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Ufka Yolculuk deneme sınav sonuçları belli oldu mu? 2 Nisan Ufka Yolculuk sınav sonucu sorgulama ekranı! 1. ve 2. aşama sınav tarihi...

    Ufka Yolculuk deneme sınav sonuçları belli oldu mu? 2 Nisan Ufka Yolculuk sınav sonucu sorgulama ekranı! 1. ve 2. aşama sınav tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Birbirinden güzel ödülleri yakalamak için bilgi birikimlerini sergilemek amacıyla Ufka Yolculuk deneme sınavına katılanlar şimdi diğer sınavların tarihlerini ve sonuçlarını merak ediyor. İşte tüm bilgiler...

    UFKA YOLCULUK DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

    Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı, sonuçların açıklanacağı tarihi haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    UFKA YOLCULUK 1. VE 2. AŞAMA SINAV VE SONUÇ TARİHİ

    2 Nisan bugün deneme sınavı gerçekleşti. 1. aşama online sınav 17-18 Nisan 2022 2. aşama online sınav ise 22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.

    Sınav soru ve cevapları 23 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlar ise 3 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

        UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELERDİR?

        Asıl kazancın bilgi olduğu yarışmada ödüller 2. aşama sınav sonuçlarına göre dereceye girenlere geçtiğimiz yıl ödüller verilmişti

        Türkiye genelinde dereceye girenlerin duyurulacağı ödül töreninde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 1, 2, ve 3. ye laptop ve elektrikli kaykay , 4-10 arası dereceye giren yarışmacılara cep telefonu ve elektrikli kaykay, 11-20 arası dereceye giren yarışmacılara akıllı saat ve bisiklet, 21-50 arası dereceye giren yarışmacılara bisiklet ve bluetooth kulaklık ödülleri verilirken; danışman kategorisinde ise 1.ye 5000 tl, 2.ye 4000 tl, 3.ye 3000 tl, 4.ye 2500 tl, 5.ye 2000 tl, 6-10 arası dereceye girenlere 1500'er tl, 11-20 arası dereceye girenlere ise 1000'er tl para ödülü verildi.
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