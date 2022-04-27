Uçak, tren, metro, metrobüs, vapur, Marmaray, ETT, şehirler arası yolculuklarda maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde maske zorunluluğu kalktı mı 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şöyle;

''Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, aşıya kadar her başlıkta ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla, dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum.

Merhum Cemil Taşçıoğlu hocamız, merhum Murat Dilmener, Feriha Öz gibi hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi, bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşuna erişimi kısıtlanırken, biz devlet, şehir, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde de yeni yatağı hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Vefa Grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık.

Bugün dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biriyiz. Sahip olduğumuz tüm birikimi dost ve kardeş coğrafyadaki halklarla paylaşarak insani sorumluluklarımızı da yerine getirdik. 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağlayarak insani farkımızı gösterdik. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya bu konuda hayırla yad edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders, kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur.''