Tırnak yemek orucu bozar mı? Tırnağın yanındaki etleri yemek orucu bozar mı? Diyanet tırnak yemek ama yutmamak orucu bozar mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman vatandaşlar bol bol ibadetlerini gerçekleştiriyor ve orucu bozan durumların neler olduğu merak ediliyor. Tırnak ya da tırnak eti yiyen oruçlu bir kişinin orucu bozulmuş olur mu? İşte yanıtı...
TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet'e göre oruçluyken tırnak yemek ve tırnak eti yemek, yutmak orucu bozar.
Diyanet'in açıklaması şu şekilde:
"Oruçlu kimse tırnağını ve dudağından bir parça yutsa orucu bozulur. Ağzın içinden bir parça yutsa bozulmaz."
DİYANET ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?
1. Oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek ve isteyerek ağız dolu kusmak orucu bozar.
2. Unutarak yiyip içmek, kan vermek. Peygamber Efendimiz,
Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir buyurmuştur. Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur.
3. Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, ağız dolusu olması halinde, orucu bozar. Nitekim Hz. Peygamber Oruçlu kimseye kusmak gelir de kendisine hakim olamazsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuştur.