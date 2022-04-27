SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 23 Nisan az önce nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi bugün yaşanan son depremler ile ilgili verileri paylaştı. Son dakika deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kısaca AFAD bugünkü deprem haberlerini vatandaşlara son dakika olarak duyuruyor. AFAD verilerine göre 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

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