Ramazan Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? 2022 Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? 1,2,3,4 Mayıs'ta....

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ, KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da akraba eş dost ziyareti yapılacak. Dolayısıyla toplu taşıma imkanlarından yararlanacak olanlar otobüsler ücretsiz mi merak ediyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu yıl ise böyle bir kısıtlama bulunmuyor. Peki İETT, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?