👉Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 📌2022 Diyanet takvimi: Bayram tatili kaç gün sürecek? 🙏RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022!

Müslüman vatandaşlar 🙏RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022! 👉Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 📌2022 Diyanet takvimi: Bayram tatili kaç gün sürecek? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapar oldu. Bayram namazının camilerde cemaat ile birlikte kılındığı, küslerin barıştığı, büyüklerin ellerinin öpüldüğü Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı, işte tarih bilgisi...
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022
Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs tarihine denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 2 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 3 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 4 MAYIS ÇARŞAMBA
2-3-4 Mayıs tarihleri bayram tatil olacak.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Ancak 9 gün tatil gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.