Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani yükselişler, sürekli olarak artan enflasyon, ekonomi piyasalarını direkt olarak etkileyen FED faiz kararları ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi pek çok konu başlığı altında giderek pahalılaşan gündelik hayat şartları, vatandaşların temel ihtiyaçlarına ulaşırken dahi kırk kere düşünmelerine sebep oldu. Gıda, sağlık, emlak ve daha pek çok temel ihtiyacı içerisinde barındıran sektör, bu gelişmeler ışığında hizmetlerine yüksek oranlı zamlar yansıtmak zorunda kaldı. Gündelik hayat içerisinde sürekli olarak güncellenen fiyatlara sahip olan sektörlerden biri de sağlık sektörü oldu. Yapılan araştırmalara göre hali hazırda birçok vatandaşın bütçesini aşan tutarlarda olan özel hastane doğum ücretlerinin, ekonomik olumsuzluklar sebebi ile tekrar güncellendiği ortaya çıktı.
Acıbadem Hastanesi Güncel Doğum Ücretleri 2022
Türkiye'nin önde gelen özel hastanelerinden biri olarak hizmet veren Acıbadem Hastanesi, yeni dönemde de kaliteli hizmetleri ile dikkat çekmeyi başardı. Hizmetlerinin kalitesi, doktor kadrosunun deneyimi ve daha pek çok faktör çerçevesinde dünya çapında popülerliğe kavuşmuş olan Acıbadem Hastanesi, yeni dönemde de bu popülerliğini koruyor.
Ekonomi piyasalarında yaşanan ve gündelik hayata yansımak zorunda olan gelişmelerden ötürü fiyat güncellemesine gittiği gözlenen Acıbadem Hastanesi, anne adaylarının doğum ücretlerinde de değişikliğe gitti. Doğum ücretlerine ilişkin yapılan bir araştırmada, Acıbadem Hastanesi'nin ortalama doğum ücretlerinin şu şekilde olduğu bilgisine ulaşıldı:
- Normal doğum: 7.100- 14.000 TL
- Sezaryen doğum: 7.000- 10.000 TL
- Epidural doğum: 8.500- 12.000 TL
- Epidural sezaryen doğum: 7.500- 15.000 TL
Memorial Hastanesi Güncel Doğum Ücretleri 2022
Hizmetleri ve uzman kadrosu ile adından söz ettirmeyi başarmış olan Memorial Hastanesi, gündelik hayata yansıyan ekonomik gelişmeler ışığında fiyatlarında güncellemeye gitmek zorunda kalan kurumlardan biri oldu. Yapılan araştırmalara göre hastanenin doğum ücretlerinin ortalama şu şekilde olduğu bilgisine ulaşıldı:
- Normal doğum: 5.500- 10.000 TL
- Sezaryen doğum: 6.000- 10.000 TL
- Epidural doğum: 7.000 TL