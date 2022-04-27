Oruçluyken tırnak kesilir mi? Tırnak kesmek orucu bozar mı? Boğazdan kan gelmesi orucu bozar mı? Diyanet orucu bozan şeyler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğu en merak edilenler arasında yer alıyor. Ramazan orucunu idrak eden tüm illerden vatandaşların öğrenmek istediği detaylar haberimizde yer alıyor.
ORUÇLUYKEN TIRNAK KESİLİR Mİ? TIRNAK KESMEK ORUCU BOZAR MI?
Tırnak kesmek İslam dininin temizlik gereklilikleri arasında yer almaktadır ve orucu bozmamaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tırnak kesmenin orucu bozup bozmayacağına dair görüşü bulunmamakla beraber, tırnak kesmenin mekruh olduğu şu ifadeler yer almaktadır;
"Bazı kaynaklarda cünüplük, lohusalık ve hayız hallerinde gusletmeden saç ve tırnakları kesmenin, koltuk ve kasık temizlemenin tenzihen mekruh olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 338). Ancak bu konuda sağlam bir delil bulunmamaktadır. Nitekim diğer bazı kaynaklarda, yapılan bu değerlendirmenin uygun olmadığı da ifade edilmiştir (Büceyrimi, Tuhfe, I, 364; Dimyati, Haşiyetü i'aneti't-talibin, I, 137). Bu sebeple cünüp, lohusa ve hayız halinde olanların gusletmeden saç ve tırnaklarını kesmesinde; koltuk ve kasık temizliği yapmasında bir sakınca yoktur.
AĞIZDAN KAN GELMESİ ORUCU BOZAR MI?
Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).