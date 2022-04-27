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    • Haberler
    • 27.04.2022 08:08
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    • 27.04.2022 08:08
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    Oruçluyken misvak kullanılır mı? Misvak orucu bozar mı? Oje sürmek, oje kokusu orucu bozar mı? Diyanet orucu bozan şeyler neler?

    Tüm illerden vatandaşlar Oruçluyken misvak kullanılır mı? Misvak orucu bozar mı sorularına yanıt aramaya başladı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı gelince oruç ibadetine başlayan Müslüman alemi yanlışlıkla orucunu bozmaktan korkuyor ve Dİyanet'e göre hangi durumların orucu etkileyip etkilemediğini merak ediyor. Peki oje sürmek, oje kokusu orucu bozar mı? Kokudan ve tırnaklara uygulanan ojeden ibadet etkilenir mi?

    takvim.com.tr
    Oruçluyken misvak kullanılır mı? Misvak orucu bozar mı? Oje sürmek, oje kokusu orucu bozar mı? Diyanet orucu bozan şeyler neler?

    Oruçluyken misvak kullanılır mı? Misvak orucu bozar mı? Oje sürmek, oje kokusu orucu bozar mı? Diyanet orucu bozan şeyler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müslüman vatandaşlar bugün itibariyle Ramazan orucu ibadetini idrak etmeye başlarken bir yandan da Dİyanet açıklamasına göre orucu bozan durumları öğrenmek ve hataya düşmemek istiyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    ORUÇLUYKEN MİSVAK KULLANILIR MI?

    Hadislere göre misvak kullanmak orucu bozmaz. "Ben Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemi, oruçlu iken misvak kullandığını sayamayacağım kadar çok gördüm."

    (Buhari, Savm: 27; Ebu Dâvud, Savm: 26; Tirmizî, Savm: 29) Hadisten anlaşılacağı üzere İslam peygamberi Hz. Muhammed'in oruç ayında misvak kullanmıştır. Bu nedenle misvak oruç bozmaz görüşü belirtilmiştir. Kullanılan misvak ıslaksa veya suya batırılmışsa kullanımında oruç bozulur.

    OJE KOKUSU ORUCU BOZAR MI?

    Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Oje sürmek bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

        ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

        1. Oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek ve isteyerek ağız dolu kusmak orucu bozar.
        2. Unutarak yiyip içmek, kan vermek. Peygamber Efendimiz,
        Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir buyurmuştur. Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur.
        3. Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, ağız dolusu olması halinde, orucu bozar. Nitekim Hz. Peygamber Oruçlu kimseye kusmak gelir de kendisine hakim olamazsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuştur.

        4. Oruçlu kimselerin iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Oruçlu iken iğne yaptırmak zorunda olanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler; oruçları bozulmaz. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırmak, damardan serum ve kan almakla oruç bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
        5. Ağız veya burnundan su girip yutmadıkça, oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez. Bu itibarla, ağız ve burnundan su kaçırmamak şartıyla oruçlunun yıkanmasında bir sakınca yoktur.
        6. Sprey kullanmak zorunda olan astımlı hastalar oruç tutmayabilirler ve tutamadığı günler sayısınca fidye verebilir. İleride sağlığına kavuşursa, fidye vermiş olsa da, tutamadığı orucunu kaza eder. Ancak böyle bir kişi oruç tutmak isterse, kullanmak zorunda kaldığı sprey orucunu bozmaz.
        7. Parfüm veya kolonya sürünmek ve koklamak orucu bozmaz.
        8. Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.
        19. Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macunun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

        10. Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar.
        Ancak kenger sakızı gibi katkısı bulunmayan sakızlarla daha önce çiğnenmiş olup içinde hiç katkı maddesi kalmamış olan ve çiğnendiğinde hiçbir eksikliğe uğramayan sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken bu tür sakızları çiğnemek mekruhtur.
        11. Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmış ve Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak buyurmuştur.
        12. Göz ve buruna akıtılan ilaç, genze ulaşması halinde orucu bozar. Çünkü genze ulaşan maddeler boğaza, oradan da mideye ulaşır. Bu durumda oruçlu o günkü orucuna devam eder. Ramazandan sonra bir gün kaza eder. Kulak ile boğaz arasında da bir kanal bulunmaktadır.
        Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su veya kulak zarını geçmeyecek nitelikteki ilaçların kullanılması orucu bozmaz. Fakat kulak zarı delik olan kişinin kulağına herhangi bir sıvının akıtılıp boğazına ulaşması halinde orucu bozulur. Ayrıca kulak zarını geçip boğaza ulaşabilecek nitelikteki ilaçların kullanılması da orucu bozar.
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        Haberler Haberler Oruçluyken misvak kullanılır mı? Misvak orucu bozar mı? Oje sürmek, oje kokusu orucu bozar mı? Diyanet orucu bozan şeyler neler?
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