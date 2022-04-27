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    • Haberler
    • 27.04.2022 08:05
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    • 27.04.2022 08:05
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    MEB'den son dakika açıklama! 📐LGS başvuruları bitti mi? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Lise sınavı LGS tarihi değişti mi?

    LGS sınavı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınav tarihi sınava katılacak binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2022 Yılı Liseye Geçiş Sistemi sınavı başvurularının ardından sınav heyecanı başladı. Bu kapsamda “MEB 2022 takvimi ile LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?” soruları son dönemde sıklıkla aratılır oldu. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sınavı tarihi değişti mi? MEB'den son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    📐 LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

    Milyonlarca lise adayı lise eğitimine başlamak için Liseye Geçiş Sınavı (LGS) gününü merakla bekliyor. Bu bağlamda öğrenciler sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sınavı tarihi değişti mi? MEB'den son dakika açıklamalar...

    LGS NE ZAMAN?

    Liselere giriş için 5 Haziran'da gerçekleştirilecek sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı. Başvurular tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da MEB tarafından merkezi olarak yapılacak.

    5 Haziran'da yapılacak sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.

    BAŞVURULARI BAKANLIK YAPACAK

    5 Haziran'da uygulanacak LGS merkezî sınavının başvuru ve onay işlemleri, 14 Nisan'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak yapılacak. MEB'den yapılana açıklamada, "Velilerimiz, sınav bilgilerini http://e-okul.meb.gov.tr üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden kontrol edebilirler" denildi.



        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başvurularla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

        "LGS kapsamında 5 Haziran'da uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan'da tüm 8'inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi olarak yapılacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

        SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

        Sonuçlar, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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