🙌Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler... 🙏Kadir Gecesi duası nasıl okunur?

Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙏Kadir Gecesi duası nasıl okunur sorularına yanıt arar oldu. Bin aydan daha hayır olan ve 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi her sene heyecanla beklenen günler arasında yer alıyor. Bol bol ibadet edecekler, dua ve tövbe için ellerini semaya açacak İslam alemi bazı soruların yanıtlarını da öğrenmek istiyor. Peki Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi, gelecek yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.
Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.
KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2022
100 La ilaheillallah
100 Elhamdülillah
100 Allahü Ekber
100 Sübhanallah
100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
100 "Elem neşrah leke sadrak..."
100 defa da Resûlullah (s.a.v.)
100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"
100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."
100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)