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    • Haberler
    • 27.04.2022 16:35
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    • 27.04.2022 16:37
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    Kadir Gecesi'nde teravih namazı kılınır mı? Teravih namazında Kadir Suresi ne zaman okunur? Kadir Gecesi namazı cemaatle kılınır mı?

    Müslüman alemi bu özel günde pek çok sorunun cevabını merak ediyor ve Kadir Gecesi'nde teravih namazı kılınır mı? Teravih namazında Kadir Suresi ne zaman okunur soruları da bunlar arasında yer alıyor. Bugün eller semaya yükseliyor, dualar ve tövbeler ediliyor. Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getiren milyonlarca vatandaş İslamiyet'in 5 şartından biri olan ve İslam dünyasına farz kılınan namaz ibadetinin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki Kadir Gecesi namazı cemaatle kılınır mı?

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi’nde teravih namazı kılınır mı?

    Kadir Gecesi'nde teravih namazı kılınır mı? Teravih namazında Kadir Suresi ne zaman okunur? Kadir Gecesi namazı cemaatle kılınır mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor ve Müslüman alemi bol bol ibadetlerini yerine getiriyor. İşte merak konusu olan tüm bilgiler...

    TERAVİH NAMAZINDA KADİR SURESİ OKUNUR MU?

    Bu gecede dilenirse Kuran-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi de okunabilir.

    Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir. Kadir namazı kılınırken iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Ardından 100 defa İşrah Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunur.

    KADİR GECESİ'NDE TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?

    Kadir Gecesi'ne hasıl olan bir namaz türü bilinmemektedir. Ramazan ayı içerisinde idrak edildiği için bu gün eğer ibadet evde gerçekleşecekse yatsı namazı ya da tesbih namazı eda edilebilir. İbadet için camiye gitme imkanı olanlar ise teravih namazı ile ibadetlerini yerine getirebilir.

    Sonuç olarak, teravih namazında asıl olan, Kur'ân-ı Kerîm'in hatmi ve Ramazan gecelerinin ihyasıdır. Kadir gecesine rastlama ihtimali yüksek olan bu mübarek geceleri ibadetle değerlendirme hedeflenmelidir. "İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır." buyuran Hz. Peygamber Ramazan gecelerini namaz ile değerlendirmiştir. Bu nedenle, teravih namazını geçiştirme yerine, mümkün mertebe bu namaza daha fazla zaman ayırma, ecrinden daha fazla yararlanma cihetine gidilmelidir. Böylece gündüzünü sıyam (oruç) ile gecelerini de kıyam (teravih) ile Ramazan dolu dolu geçirilmiş ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi ihya edilmiş olacaktır.

        TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        1. Rekat

        Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

        İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

        İmam ve cemaat "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, imam Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur.

        Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

        2. Rekat

        Burada imam Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar.

        İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

        3. Rekat

        Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat Sübhaneke'yi okur.

        Sonra imam Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur.

        Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

        Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir.

        4. Rekat

        Yalnızca imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur.

        Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur.

        Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.
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