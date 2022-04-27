🙏Kadir Gecesi'nde gökyüzü nasıl olur, görünür? Kadir Gecesi alametleri neler? 🙌Kadir Gecesi'nin önemi nedir, hangi ibadetler yapılır?

KADİR GECESİNDE NASIL DUA ETMELİYİZ?



Hz. Aişe (ra), Kadir Gecesinde nasıl dua edeceğini Resul-i Ekrem Efendimize (sav) soruyor ve Efendimizin yanıtını şu sözlerle aktarıyor:

"Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim, diye sordum. Resulullah (sav):

"Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)" diye dua et, buyurdu" (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

* Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

* Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

* Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu'l-Camii's-Sağîr, 5472.]