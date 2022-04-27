Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler... 🙏Kadir Gecesi duası nasıl okunur? 🙌Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙏Kadir Gecesi duası nasıl okunur sorularına yanıt arar oldu. Bin aydan daha hayır olan ve 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi her sene heyecanla beklenen günler arasında yer alıyor. Bol bol ibadet edecekler, dua ve tövbe için ellerini semaya açacak İslam alemi bazı soruların yanıtlarını da öğrenmek istiyor. Peki Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ
100 La ilaheillallah
100 Elhamdülillah
100 Allahü Ekber
100 Sübhanallah
100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
100 "Elem neşrah leke sadrak..."
100 defa da Resûlullah (s.a.v.)
100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"
100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."
100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)
Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]
KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI
Kadir suresi Türkçe okunuşu
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.
Kadir suresi Anlamı (Diyanet Meali)
Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.