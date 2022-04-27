Kadir Gecesi neden 27. gecedir? Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilir? Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman alemi bu mübarek, özel güne dair bilgileri merakla araştırırken Kadir Gecesi'nde neler olduğunu, neden Ramazan ayına denk geldiğine ilişkin bilgileri öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
KADİR GECESİ NEDEN 27.GECEDİR?
Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de "Kadr" adını taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Bu surede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir".