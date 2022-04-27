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    • Haberler
    • 27.04.2022 08:48
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    • 27.04.2022 08:48
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    Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 🙏Kadir Gecesi namazı kılınışı! 🙌 Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar...

    🙏Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 🙌 Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar hangileridir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 27 Nisan yani yarın 2022 yılı Kadir Gecesi idrak edilecek ve bu özel güne dair tüm bilgiler yoğun bir şekilde araştırma konusu oldu, namazın nasıl kılınacağına dair detayları haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

    Müslüman vatandaşlar 🙏Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Ramazan ayının 27'inci gecesi idrak edilecek olan bin aydan daha hayırlı, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece için heyecan dolu bekleyiş sürüyor ve yarın idrak edilecek. İbadetlerini doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler Kadir Gecesi'nde kılınacak namazı merak ediyor. Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

    Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.
    1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
    2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
    3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
    4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

    İşte namazın kılınışı hakkında bilgiler;

    KADİR NAMAZININ KILINIŞI

    Kadir namazının kılınışı da şöyledir;

    İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

        Kadir Gecesi namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir Gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

        KADİR SURESİ OKUNUŞU

        Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
        1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
        2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
        3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
        4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
        5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

        KADİR SURESİ ANLAMI

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
        1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
        2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
        3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
        4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
        5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

            Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

            Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.
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