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    • Haberler
    • 27.04.2022 08:44
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    • 27.04.2022 08:45
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    Kadir gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Bu önemli geceyi nasıl geçirmek gerekir?

    Bin aydan daha hayırlı kabul edilen ve sevabı çok büyük olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayacak. İslam alemi en faziletli gün olan Kadir Gecesi'nde hangi teşbihlerin ve zikirlerin çekileceğini araştırırken Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini de arama motorları üzerinden çok fazla sorgulamaya başladı. Peki, Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Bu önemli geceyi nasıl geçirmek gerekir?

    takvim.com.tr
    Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır köpekler havlar mı?

    İslamiyet'te büyük yeri olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi bu sene 27 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Müslüman alemi Kadir Gecesi hakkındaki alametleri araştırmaya başladı. Yılda bir kez denk gelinen ve Ramazan ayı içerisinde idrak edilen mübarek Kadir Gecesi'nde hangi duaları okumak, hangi namazı kılmak daha faziletlidir. Allah'a dua ve şükürleri sunarken, tevbe etmek de yapılacaklar arasındadır. Peki, Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Bu önemli geceyi nasıl geçirmek gerekir? İşte detaylar!

    KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

    Kadir gecesinin önemi nedir sorusu merak edilen konulardan biri. Kadir gecesi, Müslümanlara hem ayetlerde hem de hadislerde mübarek olduğu müjdelenen bir gecedir.

    Kadir (kadr) sözcüğü "hüküm, şeref, güç, yücelik" anlamlarına gelir. İslami literatürde Arapçası ile "leyletü'l Kadr" şeklinde, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.

    KUR'AN-I KERİM'DE KADİR GECESİ

    Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresi, Kadir gecesi ile ilgili olarak nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

    Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler.

        KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİ?

        Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.

        Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir.

        KADİR GECESİNİ İHYA EDENLERİN GÜNAHLARI AFFOLUNUR

        Kadir suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

        Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir.

        KADİR SURESİNİN MEALİ

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

        Biz onu (Kur'ân'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

        KADİR GECESİ ALAMETLERİ

        Kadir Gecesi olduğunu nasıl anlarız sorusunun cevabı da oldukça merak edilen bir konu. Kadir Gecesi açık ve sakin olur, ne sıcak ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup şuasız doğar.

        KADİR GECESİ NASIL ANLAŞILIR?

        Kadir gecesi nasıl anlaşılır konusu merak edilir. Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.

        Kadir gecesinde yıldız kayması olmaz.

        Ubeyd bin Ömer hazretleri şöyle demiştir:

        Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

        Kadir gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.

        Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

        Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.
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