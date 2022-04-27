Kadir gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Bu önemli geceyi nasıl geçirmek gerekir?

İslamiyet'te büyük yeri olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi bu sene 27 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Müslüman alemi Kadir Gecesi hakkındaki alametleri araştırmaya başladı. Yılda bir kez denk gelinen ve Ramazan ayı içerisinde idrak edilen mübarek Kadir Gecesi'nde hangi duaları okumak, hangi namazı kılmak daha faziletlidir. Allah'a dua ve şükürleri sunarken, tevbe etmek de yapılacaklar arasındadır. Peki, Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Bu önemli geceyi nasıl geçirmek gerekir? İşte detaylar!
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Kadir gecesinin önemi nedir sorusu merak edilen konulardan biri. Kadir gecesi, Müslümanlara hem ayetlerde hem de hadislerde mübarek olduğu müjdelenen bir gecedir.
Kadir (kadr) sözcüğü "hüküm, şeref, güç, yücelik" anlamlarına gelir. İslami literatürde Arapçası ile "leyletü'l Kadr" şeklinde, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.
KUR'AN-I KERİM'DE KADİR GECESİ
Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresi, Kadir gecesi ile ilgili olarak nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.
Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler.