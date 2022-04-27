Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu merakla araştırıyor. Bu mübarek gecede Kur'an'ı Kerim indirilmeye başlamış, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Peki, Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Kadir gecesinde isteklerin kabul olması için nasıl dua edilir? İşte merak edilenler!
KADİR GECESİ EDİLEN DUA KABUL OLUR MU?
Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim Cebrail aracılığıyla HZ. Muhammed'e vahyedilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilir.
Dua kapılarının sonunu kadar açıldığı söylenen bu kutsal gecede Yüce yaratıcının tüm duaları kabul ettiği ifade edilir.
Kadir Gecesi edilen dualar geri çevrilmez ancak içinde şer ve beddua bulunan dualar için bu durum geçerli değildir. Allah kulları için her zaman en hayırlısını verir. Kalbimizden geçen ve bizler için hayırlı olacak duaların bu gecede kabul edildiği söylenmektedir.
Kadir Gecesi, İslam aleminde tes'id edilen gecelerin en feyizlisidir. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize bu gece içinde gönderilmeğe başlanmış olmakla kudsi bir hususiyeti haiz bulunuyor. Yine bu gece içinde ibadet, öbür gecelere nisbetle, bin ay ibadetten hayırlı olmak gibi, ilahi bir imtiyaza mazhar olmuş bulunuyor. Yine bu gece müstakbel seneye kadar cereyan edecek her türlü mühim hadiseler hakkındaki Allah'ın ezeli kaza ve takdiri infaz ve meleklere tebliğ olunuyor.
Kadir Gecesi bu şerefli hususiyetleri haiz olmakla bu gece hakkında müstakil bir sure nazil · olarak şan ve şerefi tebcil olunmuş bulunuyor. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesinin sebebi bunlardır. Bu sebeplere mebni Peygamber Efendimiz de buyurmuştur ki: "Her kim Kadir Gecesinde bu gecenin haiz bulunduğu şeref ve itibara inanarak ve Allah'ın inayet huyuracağı sevap ve mükafatı umarak bu mübarek geceyi ibadetle tebcil ve tes'id ederse geçmiş küçük günahlar mağfiret olunur" (Buhart - Kadir Gecesi babı).