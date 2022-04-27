Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.04.2022 08:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2022 08:08
    ABONE OL

    Gusül boy abdesti nasıl alınır? Diyanete göre gusül abdesti ve kadın ve erkeklerde nasıl alınır? Gusül abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir?

    Müslüman alemi gün içerisinde sıklıkla gusül boy abdesti nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırıyor. Arapça kökenli bir sözcük olan gusül, boy abbdesti olarak da adlandırılır ve temizlik anlamına gelir. Cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilikten temizlenmenin ifadesidir. 11 ayın sultanı Ramazan için az bir zaman kala oruç tutacak olan vatandaşlar bu konuya daha önem vermeye başladı ve detayları merak ediyor. Peki Diyanete göre gusül abdesti ve kadın ve erkeklerde nasıl alınır? Gusül abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    Gusül boy abdesti nasıl alınır? Diyanete göre gusül abdesti ve kadın ve erkeklerde nasıl alınır? Gusül abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir?

    Gusül boy abdesti nasıl alınır? Diyanete göre gusül abdesti ve kadın ve erkeklerde nasıl alınır? Gusül abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayına sadece saatler kaldı, hem kadın hem erkek Müslüman vatandaşlar gusül boy abdeti ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı ve oruç ibadetini yerine getirirken bu konuya dikkat edecek. İşte tüm bilgiler...

    GUSÜL BOY ABDESTİ NASIL ALINIR?

    Kadın ve erkek için gusül abdestinin alınış şekli aynı olmakla beraber kadınların ve erkeklerin edep yerleri ya da avret yerleri denilen yerler farklıdır. Kadınlar da avret yeri koltuk altı ile diz kapağı arasını kapsarken erkekler de ise göbek deliği ile diz kapağı arasıdır. Bu sebeple erkek veya kadın gusül abdesti almadan önce bu avret yerlerini yıkamalıdır.

    Ayrıca kadınların kulak memelerinde küpe deliği varsa gusül abdesti alırken bir küpe yardımıyla bu deliğin de yıkanması sağlanmalıdır. Çünkü gusül abdestinde amaç hiçbir yerin kuru kalmamasıdır.

    Gusül abdestinin alınışı:

    - Öncelikle besmele okunur ve niyet edilir. ( Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye)

    - Eller bileklere kadar yıkanır.

    - Edep yerleri temizlenir.

    - Sağ avuçla üç defa ağza su alınır.

    - Sağ avuçla buruna üç defa su çekilir.

    - Sol elle burun temizlenir.

    - Namaz abdestinin aynısı alınır.

    - Abdestten sonra üç defa başa, üçer defa sağ ve sol omuza su dökülür.

    - Kuru yer kalmayacak şekilde her yer yıkanır ve böylelikle gusül abdesti alınmış olur.

        GUSÜL ABDESTİ FARZLARI NELERDİR?

        Farzları:

        Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak
        Buruna su çekip yıkamak
        Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak

        Sünnetleri:

        Gusüle niyet etmek
        Besmele ile başlamak
        Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek
        Avret yerini yıkamak
        Gusülden evvel abdest almak
        Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak
        Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak
        Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Uçak kazasında yürek yakan detay
        Haberler Haberler Gusül boy abdesti nasıl alınır? Diyanete göre gusül abdesti ve kadın ve erkeklerde nasıl alınır? Gusül abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir?
            SON DAKİKA