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    • Haberler
    • 27.04.2022 08:04
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    • 27.04.2022 08:04
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    2022 Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card başvuru şartları nedir, kimlere verilir? Green card DV-2023 çekiliş sonuç tarihi!

    Amerika Birleşik Devleti (ABD) tarafından Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacıyla her yıl belirli sayıdaki kişilere yeşil kart veriliyor. Bu kapsamda Green Card için başvuru yapmış olanlar sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılan soruları arasında "Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Peki, Green Card başvuru şartları nedir, kimlere verilir? 2022 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green card DV-2023 çekiliş sonuç tarihi!

    takvim.com.tr
    Green Card başvuru şartları nedir, kimlere verilir?

    Amerika Birleşik Devleti (ABD) tarafından Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacıyla her yıl belirli sayıdaki kişilere yeşil kart veriliyor. Bu kapsamda Green Card için başvuru yapmış olanlar sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılan soruları arasında "Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Peki, Green Card başvuru şartları nedir, kimlere verilir? 2022 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green card DV-2023 çekiliş sonuç tarihi!

    GREEN CARD NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Green Card çekilişi başvuruları her yıl Ekim ayının ilk haftası başlamaktadır. Kasım ayının ilk haftası sona eren Green Card çekilişi sonuçları Mayıs ayında açıklanır. Bu sene başvurular 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında alındı. Green Card çekilişi sonuçları ise 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

    İŞTE GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

    Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

    Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

    Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

    Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

    Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

    Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

    Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

    Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

    Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

        GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

        1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

        2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

        3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

        4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

        5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

        6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

        7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

        8. Submit Linkine tıklayın.

        BAŞVURU EVRAKLARI

        Green Card başvurusu yapmak için aşağıdaki evraklar gerekir:

        Taranmış Nüfus cüzdanı fotokopisi
        Dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğraf - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz, gözlüksüz)
        Evliyseniz eşinizin ve varsa 21 yaşından küçük tüm çocuklarınızın dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğrafı - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz)
        Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne ,baba ve çocukların bilgilerini içermelidir.)
        İkametgah Belgesi
        Mezuniyet Belgesi

        GREEN CARD NEDİR?

        Green Card, veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Birleşik Devletler'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

        Yeşil Karta sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi' (Lawful Permanent Residents, LPR) veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir, ancak yeşilimsi renginden dolayı bu karta 'Yeşil Kart' da denir ve bu isim daha popülerdir.18 yıl yaşındaki veya daha büyük yaştaki göçmenler, istisnai durumlar dışında bu kartı yanlarında taşımak zorundadır; aksi durumda kişi, 30 güne kadar hapis cezası gibi yaptırımlara tabi tutulur

        Birleşik Devletler'e yerleşim hakkı kazanmış yaklaşık 13,2 milyon Yeşil Kart sahibinin olduğu ve bunların arasından yaklaşık 8,9 milyon kişinin BD vatandaşlığına geçtiği tahmin edilmektedir.

        Ayrıca BD Ordusu'nda hizmet veren 65 bin personel Yeşil Kart sahibidir. Yeşil Kart sahipleri, Birleşik Devletler'de en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispatladıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

        18 yıl yaşından küçük olan kişilere ise, en az bir BD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık verilebilir.

        Yeşil Kart başvuru sonuçları Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafınca belirlenir, ancak bazı durumlar da Göçmenlik Temyiz Kurulu'nun üst yetkilileri, herhangi bir federal yargıç, veya BD Başsavcısı adına hareket eden bir yargıç, bir mahkeme emri imzalayarak ve çıkararak kişiye kalıcı ikamet izni verebilir. Yeşil Kart almak isteyen göçmen işçiler ise I-140 formunu kullanarak başvuruyu gerçekleştirir. Bir Yasal Daimî İkamet sahibi, 15 yıldan az bir ceza mahkûmiyeti özellikle ciddi veya ağırlaştırılmış bir suç ile karşı karşıya kalırsa, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nden "sınır dışı edilebilir" konumuna gelir.

        GREEN CARD KİMLERE VERİLİR?

        Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.

        Green Card almak için İngilizce bilme şartı da aranmaz. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler Green Card alabilirler. Bunun yanı sıra evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler. Çünkü bu şekilde evli çiftlerin de Green Card alma şansı artacaktır.

        GREEN CARD NASIL ALINIR?

        Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

        Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene Green Card çekilişi yapılmaktadır. Bu çekilişe katıldıktan sonra şartları sağlayan ve şanslı kişiler Green Card sahibi olabilirler.
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        Haberler Haberler 2022 Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card başvuru şartları nedir, kimlere verilir? Green card DV-2023 çekiliş sonuç tarihi!
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