🤲🏻DİYANET ANTALYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ! 2022 Antalya oruç sahur hangi gün, iftar saat kaçta? Antalya 30 gün sahur - iftar saatleri!

Antalya iftar vakti ve sahur saatleri rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte o ilde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İslam alemi 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayını ibadetlerle geçirecek. Bu nedenle Antalya ilinde ikamet eden ve sahura kalkacak olan vatandaşlar Antalya iftar vakti ve sahur saatleri 20212 ile ilgili aratmalar yaparak sahur saatini öğrenmek istiyor. Peki, Antalya sahur ve iftar saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya imsakiye 2022!
ANTALYA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022!
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Ramazan ayı neden bu kadar özel bir yere sahiptir? Ramazan'ın faziletleri nelerdir? Ramazan ayı ile ilgili hadisler nelerdir?
📌 Ramazan ayında oruç tutmak, İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten biridir. İslam, iman ve ihlas kavramlarının tanımlarının yapıldığı Cibril hadisine göre İslam beş temel esas üzerine kuruludur. Bunlar: "Allah'tan başka ilah olmadığı ve Hz. Muhammed'in (sav) O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır."