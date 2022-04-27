🙏Kadir Gecesi ne zaman 2022? Bugün kandil mi? 🙌Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler?

Bugün kandil mi? 🙏Kadir Gecesi ne zaman 2022? 🙌Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü, yapılması gereken ibadetler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kur'an'ı Kerim'in indiği gün olan olan Kadir Gecesi için heyecanlı geri sayım başladı ve Müslüman vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için pek çok bilgiyi araştırır oldu. İşte ayrıntılar...
BUGÜN KANDİL Mİ? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?
Bugün kandil değil, Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gecesini 27. gecesine bağlayan gece idrak ediliyor ve 2022 yılında 27 Nisan tarihine denk geliyor.
KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?
Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
- Kur'ân-ı Kerîm okumak
- Tevbe istiğfar etmek
- Salat u selam getirmek
- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
- Allah'ı çokça zikretmek
- Sadaka vermek