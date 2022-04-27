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    • Haberler
    • 27.04.2022 08:47
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    • 27.04.2022 08:48
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    Bugün kandil mi? 27 Nisan Çarşamba ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi? Ramazan ayı ne zaman bitecek?

    Bugün kandil mi, ne kandili soruları sabah saatleriyle birlikte günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Ramazan ayının içerisinde yer alan ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği tarih araştırılıyor. Bu önemli gecede milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve eller semaya yükselecek. Peki, 27 Nisan Çarşamba ne kandili? Bugün kandil mi? Ramazan ayı ne zaman bitecek? Yarın Kadir Gecesi mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    27 Nisan Çarşamba ne kandili? Bugün kandil mi? Ramazan ayı ne zaman bitecek? Yarın Kadir Gecesi mi?

    İbadet ve oruçla idrak edilen on bir ayın sultanı Ramazan ayı bu hafta sona erecek. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken Kadir Gecesi tarihi merak konusu olmaya başladı. Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı dini günler takvimini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi ne zaman ve Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte 2022 dini günler takvimi!

    BUGÜN KANDİL Mİ?

    Bugün kandil mi sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi üzerinden cevap buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba gecesine denk gelecek. Müslüman alemi, yarın pek çok camide ve evlerde ibadetlerine yön verecek.

    KADİR GECESİ NE DEMEKTİR?

    Türkçe de önemli ve kıymetli şeyleri vasıflandırmak için kullandığımız bu kelime sözlükte "güç, şeref, hüküm, kıymet" manasına gelmektedir. Kadir gecesinin ıstılah anlamı ise "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece"dir.

    KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

    Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla Kadir gecesini mühim kılan en büyük faktör Kur'an-ı Kerim'in dünyaya nüzulüdür. Kur'an-ı Kerim'de 97. sureye ismini veren bu gece ile alakalı aynı surenin 3. ayetinde "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır" buyurulmaktadır.

    KADİR GECESİ'NİN HÜKMÜ NEDİR? KADİR GECESİ HAKKINDA AYET VE HADİSLER...

    Kur'an Yolu tefsirine göre ayet-i kerimede geçen "bin ay" ifadesinin açıklaması şu şekildedir:

    Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır.

    Aynı zamanda Duhan suresinin 3. ayetinde Kadir gecesine işaret edilerek Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir gecede indirildiği zikredilmektedir. Dolayısıyla hem Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği hem de bu gecenin mübarek olduğu yine Kur'an'ın kendi ayetleriyle netlik kazanmıştır.

        KADİR GECESİ NE ZAMANDIR?

        Kadir gecesi kesin olarak Ramazan ayının içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesinin Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geldiği ile alakalı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

        Bu konu ile alakalı hadis literatüründe yer alan bazı hadis-i şeriflerde Kadir gecesinin Ramazan'ın son on gecesinde, son on gününün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde, 21 veya 27. gecelerinde aranması gerektiği ifade edilmiştir.

        HANGİ GECE OLDUĞU NEDEN NET OLARAK BİLDİRİLMEMİŞTİR?

        Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesi hikmeti üzerinde duran âlimler bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Hâlbuki bu kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesine rast gelme ümidiyle Ramazan'ın son on gününü ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin tam olarak Ramazan ayının hangi gününe denk geldiğinin bildirilmemesi Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermemeleri veya saygıda aşırıya kaçmaları yani ifrat ve tefrite düşmeleri önlenmiş olur.

        KADİR GECESİNİN ALAMETLERİ NEDİR?

        Ahmed bin Hanbel'in Müsned adlı hadis kitabında Kadir gecesinin alametleri ile alakalı şöyle bir hadis rivayet edilmektedir:

        "Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar."

        KADİR GECESİ NASIL İHYA EDİLMELİDİR?

        Rrasulullah (sav) Kadir gecesi ile alakalı olarak şöyle buyurmuştur:

        "Kim Kadir gecesinin faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allahtan bekleyerek ibadet ve saygıyla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, fazlu leyletü'lkadr 1)

        Hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere Kadir gecesini ihya etmenin en güzel yolu iman, takva ve ibadet ile meşgul olmak ve çokça istiğfar etmektir.

        Nitekim Ramazan'ın son on gününe girildiğinde Sevgili Peygamberimiz (sav) dünyevi işlerden uzaklaşıp itikafa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadetlerini yapmaları için uyanık tutardı.

        KADİR GECESİNDE NASIL DUA EDİLMELİDİR?

        Hz. Ayşe validemiz Rasulullah (sav)'e "Ey Allah'ın resulü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordu.

        Rasulullah (sav) "Allahım sen affedicisin affı seversin. Beni de affet!" diye dua et buyurdu. (İbni Mace, dua 5).

        Hadis-i şerifte tavsiye edildiği üzere Kadir gecesinde yapılabilecek en güzel dualardan birisi Allah'tan af ve bolca mağfiret dilemektir. Bu sebeple Müslüman kimseler Ramazan ayının son on gecesini kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek yani tövbe ederek geçirmeye özen göstermelidirler.
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        Haberler Haberler Bugün kandil mi? 27 Nisan Çarşamba ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi? Ramazan ayı ne zaman bitecek?
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