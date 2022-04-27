Bilinmeyen yöntem! FAYANS NASIL TEMİZLENİR? Seramik fayans temizleme ipuçları | Fayans temizliği nasıl yapılır?

Çok sert bir fırça kullanılarak seramik fayansların temizlenmesi ve ovalanması derzlere zarar verir. Yumuşak bir bez ya da paspasın kullanılmaması da yüzeyin zamanla aşınmasına neden olabilir. Bu nedenle de seramik fayans temizliği, yumuşak bir doku ile, ılık su ve yüzey temizleyiciler ile yapılmalıdır.
Fayans Temizliği Nasıl Yapılır?
Fayans olan yüzeylerin temizlikleri yapılırken kullanılan farklı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:
- Derz temizleyiciler ile fayans temizliği yapma: Bu yöntem, özellikle eski banyo ve mutfak sahibi olan kişilerin kirliliğin yanında kararmış olan fayanslarını da pislikten arındırmak için kullandıkları yöntemlerden biridir. Marketlerde ve internette fayans yüzeyi üzerinde oluşmuş olan kararmaları fayanslara zarar vermeden gideren temizlik malzemeleri mevcuttur. Bunlar kullanılarak kolaylıkla temizlik yapılabilir.
- Çamaşır suyu ile fayans temizliği: Su ile dolu bir kovanın içine bir miktar çamaşır suyu konulması ile yapılan fayans temizliğidir. Temizlik esnasında isteğe bağlı olarak temizlik suyunun içine çeşitli yüzey temizleyiciler de katılabilir. Sünger ya da temizlik bezi ile fayans zeminleri silinir, ardından da bol su ile durulanır.
- Sirke ve tuz ile fayans arası temizleme: Kararmış olan derzlerin temizlenebilmesi için izlenen yöntemlerden biri de sirke ile tuzun karıştırılıp derzlere dökülmesidir. Bu yöntem için genellikle elma sirkesi ve kaya tuzu kullanılır. Ancak farklı tür sirke ve tuzlar da seramik fayans temizliğini sağlayacaktır.
- Kabartma tozu, limon, sirke ve su ile fayans temizleme: 6 su bardağı su, yarım fincan kabartma tozu, 3 adet limon ve 250 gram sirkenin karıştırılması ile elde edilen karışım fayansların üzerine dökülür. Sünger yardımı ile ovalanır ve kısa sürede etki gösteren karışım, bol su ile durulanır.
Matlaşan Fayanslar Nasıl Parlatılır?
Parlaklığını kaybetmiş olan fayansların yeniden parlak hale gelebilmeleri için en çok kullanılan yöntemlerden biri kabartma tozudur. Bir kova sıcak suyun içine iki paket kabartma tozu konarak iyice karıştırılır. Daha sonra, elde edilmiş olan bu karışım fayans zemine bolca dökülerek bir fırça yardımı ile fırçalanarak bekletilir. Yapılan kabartma tozlu suyun en az 15 dakika fayansların üzerinde beklemesi gereklidir. Karışımın fayans zemininin her yerine yayıldığından emin olunduktan sonra bir bez yardımı ile de silinmesi gereklidir.