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    • Haberler
    • 27.04.2022 08:05
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    • 27.04.2022 08:05
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    AÖF sınav tarihleri 2022! 👩‍🎓Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman düzenlenecek?

    Üniversite eğitimini açıköğretim olarak okuyan öğrenciler AÖF sınav tarihleri 2022 araştırmasını sıklıkla yapar oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce kişi Nisan ayında gerçekleştirilen vize sınavlarının gerçekleşmesinin ardından gözler final sınavlarına çevrildi. AÖF puan hesaplama ve AÖF ders geçme notu bilgileri gündemde sıklıkla sorgulanıyor. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman düzenlenecek?

    takvim.com.tr
    AÖF sınav tarihleri 2022!

    AÖF sınav tarihleri 2022! 👩‍🎓Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman düzenlenecek? Sorgulamalarıa rama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite eğitimini uzaktan tamamlayan kişiler AÖF sınavlarını yakından takip ederek katılıyor ve Nisan ayında tamamlanan vize sınavlarının ardından final sınavı tarihi merak edildi. İşte tüm bilgiler...

    AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

    AÖF Bahar Dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

    Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

    AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

    Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

    Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

    İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

        AÖF HARF NOTLARI NEDİR?

        AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının;

        9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…"11. maddesinde "(Değişik: Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) 35 ve üzerinde "Başarı Notu"na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:a) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.b) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) "Başarı Notu" 35 ve üzerinde olan öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde yüksek puandan düşük puana doğru Tablo 1'deki yüzdelik dilim harf notu karşılıkları kullanılır.c) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13) Aynı başarı puanına sahip öğrencilere yüzdelik dilime bakılmaksızın aynı harf notu verilir." denilmektedir.Yukarıda yapılan açıklamalara göre her ders için öğrencilerin başarı yüzdesinin bulunduğu dilim dikkate alınarak karşılık gelen harf notları verilmektedir.denilmektedir.
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        Haberler Haberler AÖF sınav tarihleri 2022! 👩‍🎓Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman düzenlenecek?
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