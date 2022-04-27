Allahümme inneke afüvvün duası Türkçe anlamı! Kadir Gecesi okunacak dualar hangileri? Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua!

27 Nisan Çarşamba "Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi idrak edilecek. İslam alemi için yeri çok büyük olan Kadir Gecesi'nde eller semaya yükseliyor. Kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde bol bol dualar okunacak, ibadetler yerine getirilecek, şükür ve tövbeler edilecek. Peygamberimizin Kadir gecesi duası, Allah Resulü'nün Hz. Ayşe'ye okumasını buyurduğu bir duadır. Peki, Kadir gecesi okunacak sureler, dualar, salavatlar nelerdir? Kadir Gecesi okunacak dualar hangileri? Allahümme inneke afüvvün duası Türkçe anlamı nedir? İşte merak edilenler!
PEYGAMBERİMİZİN KADİR GECESİ DUASI
Kadir gecesi, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nüzul olmaya başladığı gecedir. Kadir gecesinde sema kapıları açılır, dua ve tövbeler kabul edilir.
Kadir gecesinde dua etmek isteyen Müslümanların merak ettiği konulardan biri de bu geceyi en iyi şekilde nasıl idrak edecekleri konusudur.
Nitekim Hz. Ayşe validemiz Peygamber Efendimizden (sav) şu rivayeti aktarmıştır:
"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum.
Rasulullah (sav) "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet" diye dua et, buyurdu."
Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314
KADİR GECESİ OKUNACAK SURE
İnsanlığa rehber olan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece Kadir gecesidir. Bu mübarek gece ile ilgili müstakil bir sure de nüzul olmuştur. Dolayısıyla bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyenlerin Kadir suresini okumaları tavsiye edilmiştir.