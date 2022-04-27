Bozulan oruç kefareti para ile ödenir mi? 61 gün kefaret orucu var mı? 61 gün kefaret orucu hangi durumlarda, ne zaman tutulur?

Bu oruç fidyeleri bir fakire toplu olarak da verilebilir. Ayrı ayrı fakirlere dağıtılabilir. Oruç kefaret bedelini yani oruç fidyesini ödemeye gücü olmayan kişiler ise sadece Allah'tan bağışlamayı isteyebilir.

Yaşlı kişiler, iyileşme umudu olmayan hastalar gelecekteki zamanda sağlıklarına kavuşup oruç tutmaya elverişli hale gelirlerse oruç kefaretini ödemiş olsalar bile Hanefi mezhebine göre yine de oruçlarını kaza etmekle sorumludurlar.

Hasta ve oruç tutamadıkları zamanlarda verdikleri oruç kefaret bedelleri ve oruç fidyeleri ise hükmünü kaybederek bağış, sadaka veya nafile olarak kabul görmektedir.

Oruç fidyesi hesaplamalara göre elinde olmayan sebeplerden dolayı tutulmayan oruç günü sayısının ödeyeceği miktarla çarpılması sonucu bulunmaktadır.